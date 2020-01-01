MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 2020 dileği
01.01.2020 - 08:13 |

2020 dileği

Gwen Stefani, yeni yılda evlilik teklifi beklediğini açıkladı.

2020 dileği

2015 yılından beri country müzik şarkıcısı Blake Shelton ile aşk yaşayan popçu, “Önümüzdeki sene bir teklif gelmezse, ondan ayrılacağım” sözleriyle, sevgilisine takıldı.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzenlerin dünya turu

Kuzenlerin dünya turu

Geçmiş olsun mesajı

Geçmiş olsun mesajı

‘Odaklandığım tek şey kariyerim’

‘Odaklandığım tek şey kariyerim’

İsim arıyorlar

İsim arıyorlar

Sıradaki Haber