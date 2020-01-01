01.01.2020 - 08:13 |
2020 dileği
Gwen Stefani, yeni yılda evlilik teklifi beklediğini açıkladı.
2015 yılından beri country müzik şarkıcısı Blake Shelton ile aşk yaşayan popçu, “Önümüzdeki sene bir teklif gelmezse, ondan ayrılacağım” sözleriyle, sevgilisine takıldı.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.