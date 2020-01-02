2020’YE COŞKULU KARŞILAMA!

‘Elit bir yıl olsun’

Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi sahne aldığı Elite World Sapanca’da göz kamaştıran şıklığı ve güçlü yorumuyla unutulmaz bir gece yaşattı. Diva, 2020’nin elit bir yıl olmasını diledi.

Efsaneler sahnede

Müziğin üç efsane ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yeni yılı Yeşilköy Wow Otel’de karşıladı. Yaklaşık bin 700 kişinin dinlemeye geldiği yılbaşı sahnesinde sanatçılar, unutulmaz bir gece yaşattı.

Unutulmaz bir gece

Muazzez Ersoy, NG Sapanca Otel’deki konseriyle yeni yıla girdi. Sahnede sanatçıya Güral Ailesi’nin torunu Emir Sürmeli tarafından ‘kraliçe tacı’ hediye edildi.

‘Kadına şiddete göz yummayın!’

Haluk Levent, yılbaşı gecesi İstMarina Jolly Joker’de sahne aldı. Şarkıcı, muhteşem sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı. Levent, hayranlarının yanına giderek onlarla hasret giderdi.

‘Ruhumuza şifa olsun’

Nilüfer, yılbaşı gecesi Günay Restaurant’ta sahne aldı. Muhteşem bir geceye imza atan sanatçı, geçmişten günümüze hit şarkılarını söyledi. Nilüfer, “Yeni yıl hepimize ve ruhumuza şifa olsun” dedi.

Hayranlarını eğlendirdi

Aslı Hünel, Aqua Florya Meos Balık’ta, sahneye çıktı. İki saat şarkı söyleyen şarkıcı, özel repertuvarıyla hayranlarını coşturdu. Hünel, modacı Tolga Cam’a iki elbise hazırlattı.

Sağlık ve mutluluk diledi

Sevcan Orhan, Dalmaz Center’da yeni yıla sevenleriyle sahnede girdi. Mor ışıltılı elbiseyle dikkat çeken Orhan, hayranlarına sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Konuklara özel gece

Yeni yıl tatillerini kutlamak için Kuzey Kıbrıs’a gider Orta Doğulu turistler, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel etkinliğinde doyasıya eğlendi. Gecede Lübnanlı ünlü şarkıcı Walid Toufic sahne aldı.

Göz kamaştırdı

Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kıbrıs Cratos Premium Otel’de sahne aldı. Balmain marka, kırmızı siyah mini elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, şarkılarıyla ve şıklığıyla büyüledi.

Karlar Prensesi

Betül Demir, Uludağ Grand Yazıcı Otel’de sahne aldı. İki farklı kostüm giyen Demir, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de izleyenlerini büyüledi. Şarkıcıyı görenler “Karlar Prensesi gibi olmuş” yorumunda bulundu.

Kutlamalar bitmiyor!

Erkan Güleryüz, Antalya Double Tree Otel’de sahne aldı. Doğum günü 31 Aralık olan sanatçı için sürpriz bir pasta getirildi. Şarkıcı, Noel Baba kostümlü animatörler eşliğinde pasta kesti.

Bir Demet Barbie

Demet Akalın, Adana Jolly Joker’de yeni yıla “Merhaba” dedi. Şarkıcı, birbirinden hit olmuş parçalarıyla Adanalılar’ı coşturdu. Akalın, modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı kızı Hira’nın en sevdiği Barbie bebek kıyafetiyle sahneye çıktı.

Yeni albüm gelecek

Simge, Antakya The Museum Hotel’de hit şarkılarını seslendirdi. 2020 yılında yeni albüm için stüdyoda girecek şarkıcı, Nazlı Ceren Köksal imzalı kıyafetiyle,

dikkat çekti.