2020’ye eğlenceli ‘merhaba'

Konfor ve eğlenceyi bir arada sunan Hilton Istanbul Maslak, yeni yılı dopdolu bir yılbaşı programıyla karşılamaya hazırlanıyor. 31 Aralık gecesi otelin balo salonunda gerçekleşecek etkinlikte, Arif Kemal Doğan’ın imzasını taşıyan dünya ve Türk mutfağının en güzel örnekleri, gala yemeğini taçlandırırken; Eda ve Metin Özülkü çifti, 2020’ye umut ve mutluluk taşıyacak. Bahar Koçak ile Özülkü Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde kokteylle başlayacak organizasyonda, DJ performansıyla eğlence, doludizgin sürecek.