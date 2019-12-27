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27.12.2019 - 07:50 |

2020’ye eğlenceli ‘merhaba'

Hilton Istanbul Maslak, yılbaşı gecesi dopdolu programıyla konuklarını ağırlayacak. Gala yemeğiyle başlayacak gecede Eda-Metin Özülkü sahne alacak

2020’ye eğlenceli ‘merhaba'

Konfor ve eğlenceyi bir arada sunan Hilton Istanbul Maslak, yeni yılı dopdolu bir yılbaşı programıyla karşılamaya hazırlanıyor. 31 Aralık gecesi otelin balo salonunda gerçekleşecek etkinlikte, Arif Kemal Doğan’ın imzasını taşıyan dünya ve Türk mutfağının en güzel örnekleri, gala yemeğini taçlandırırken; Eda ve Metin Özülkü çifti, 2020’ye umut ve mutluluk taşıyacak. Bahar Koçak ile Özülkü Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde kokteylle başlayacak organizasyonda, DJ performansıyla eğlence, doludizgin sürecek.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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