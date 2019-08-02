2020'ye meleksiz gireceğiz!

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın 23 yıldır her sene farklı konsept ve şehirlerde yapılan moda şovunun, bu yıl iptal edildiği söylentisi, ortalığı karıştırdı. 1995’ten bu yana ikonik tasarımlara ve milyonlar tarafından izlenen defilelere imza atan markanın podyumunda beş kez yürüyen modellerden Shanina Shaik, Australian Daily Telegraph’a yaptığı açıklamalarla şaşırttı. 28 yaşındaki güzel, markanın moda şovlarına bu yıl ara vereceğini belirterek, “Maalesef 2019 Victoria’s Secret Moda Şovu gerçekleşmeyecek. Bu duruma hiç alışkın değilim çünkü genelde yılın bu zamanlarında antrenmanda oluyordum. Şirketin markalaşmaya ve yeni şovlar yaratmaya çalıştıklarından eminim. Çünkü bu dünyadaki en iyi defile” dedi.



Öte yandan geçtiğimiz yıl Victoria’s Secret Yaratıcı Yönetmeni Ed Razek, trans ve büyük beden modellerin şovlarına asla çıkamayacağını belirtmiş, bunun üzerine de marka eleştiri yağmuruna tutulmuş ve izlenme oranları yarı yarıya düşmüştü.









