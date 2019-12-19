19.12.2019 - 07:50 |
2020’ye ‘Merhaba’ dediler
Rosella Karabacak, Selin Habbab Özkaynak ve Şirin Yalçın’ın ortaklığında en şık sofralara imza atan Sırmasa markası, ‘2020’ye Merhaba’ daveti düzenledi.
Rosella Karabacak, Selin Habbab Özkaynak ve Şirin Yalçın’ın ortaklığında en şık sofralara imza atan Sırmasa markası, ‘2020’ye Merhaba’ daveti düzenledi. Villa Emma Restaurant’ta gerçekleşen etkinliğe, Rezzan Benardete, Şebnem Çapa, Selin Tara, Aysun Kibar, Ahu Konukoğlu, Aylin Tahincioğlu, Zeynep Üstünel ve Yasemin Aloğlu katıldı. Lezzetli yemekler eşliğinde yeni yılı karşılayan konuklar, markanın yeni koleksiyonlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.