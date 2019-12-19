2020’ye ‘Merhaba’ dediler

Rosella Karabacak, Selin Habbab Özkaynak ve Şirin Yalçın’ın ortaklığında en şık sofralara imza atan Sırmasa markası, ‘2020’ye Merhaba’ daveti düzenledi. Villa Emma Restaurant’ta gerçekleşen etkinliğe, Rezzan Benardete, Şebnem Çapa, Selin Tara, Aysun Kibar, Ahu Konukoğlu, Aylin Tahincioğlu, Zeynep Üstünel ve Yasemin Aloğlu katıldı. Lezzetli yemekler eşliğinde yeni yılı karşılayan konuklar, markanın yeni koleksiyonlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.