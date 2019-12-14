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14.12.2019 - 07:50 |

2020’ye yeni albüm

Justin Bieber’ın, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü için gün saydığı öğrenildi

2020’ye yeni albüm

Kanadalı popçu Justin Bieber, son olarak 2015 yılında çıkardığı ‘Purpose’ isimli albümünün ardından, 2020’de yeni albüm sinyalleri verdi. Genç yıldız, bir süredir sosyal medya hesaplarından yalnızca ‘2020’ yazısını paylaşıyor. Takipçilerini heyecanlandıran Bieber, dış basında yer alan haberlere göre, şimdilerde yeni projesini tamamladı ve yalnızca sürpriz çıkış tarihi için bekliyor.

Ünlü magazin sitesi E! News, yaptığı açıklamada, “Albüm için son dokunuşlar tamamlandı. Yeni yılın ilk günlerinde piyasaya sunulacak. Justin de müziğini hayranlarıyla buluşturuacağı için şu sıralar çok heyecanlı... Uzun zaman oldu ve artık o da kendini hazır hissediyor”
ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren şarkıcının, yeni albümün-de hayatının iniş-çıkışlı dönem-lerinden ve akıl sağlığıyla ilgili konulardan bahsedeceği de iddialar arasında...

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