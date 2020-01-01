25 yılın ardından 'Bir Demet Tiyatro' fırtınası

Yılbaşı özel programı için 25 yıl aradan sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi’nde; 'Mükremin Çıtır', 'Lütfiye Çıtır' ve 'Feriştah Yenge' seyircilerin karşısına çıktı. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan karakterler, herkesi duygulandırdı.

Büyük ilgi gören program sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.