01.01.2020 - 13:45 |
25 yılın ardından 'Bir Demet Tiyatro' fırtınası
Kanal D ekranlarının sevilen programı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin yılbaşı özel bölümünde 'Bir Demet Tiyatro' fırtınası esti.
Yılbaşı özel programı için 25 yıl aradan sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi’nde; 'Mükremin Çıtır', 'Lütfiye Çıtır' ve 'Feriştah Yenge' seyircilerin karşısına çıktı. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan karakterler, herkesi duygulandırdı.
Büyük ilgi gören program sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.