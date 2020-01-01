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01.01.2020 - 13:45 |

25 yılın ardından 'Bir Demet Tiyatro' fırtınası

Kanal D ekranlarının sevilen programı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin yılbaşı özel bölümünde 'Bir Demet Tiyatro' fırtınası esti.

25 yılın ardından 'Bir Demet Tiyatro' fırtınası

Yılbaşı özel programı için 25 yıl aradan sonra  doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi’nde; 'Mükremin Çıtır', 'Lütfiye Çıtır' ve 'Feriştah Yenge' seyircilerin karşısına çıktı. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan karakterler, herkesi duygulandırdı.

Büyük ilgi gören program sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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