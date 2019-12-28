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28.12.2019 - 07:50 |

25’inci yıla özel etkinlik

Sunset Grill&Bar, 25’inci yıl dönümünü renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

25’inci yıla özel etkinlik

Mekan, bu kapsamda, Türk çağdaş sanatının değerli imzalarından Burhan Doğançay’ın 90’ıncı yaşı anısı, Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı yararına Jumbo’nun özel olarak üretilen ‘Koniler Serisi’ porselen fincan takımının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Temiz kağıt şeritler ve onların hat sanatı gölgelerinden oluşan koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin tamamı, Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

25’inci yıla özel etkinlik

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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