25’inci yıla özel etkinlik

Mekan, bu kapsamda, Türk çağdaş sanatının değerli imzalarından Burhan Doğançay’ın 90’ıncı yaşı anısı, Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı yararına Jumbo’nun özel olarak üretilen ‘Koniler Serisi’ porselen fincan takımının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Temiz kağıt şeritler ve onların hat sanatı gölgelerinden oluşan koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin tamamı, Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.