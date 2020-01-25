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25.01.2020 - 07:50 |

27 Mart’ta vizyonda

Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu’nun başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’nın vizyon tarihi belli oldu.

27 Mart’ta vizyonda

Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Adem’in (Bilginer) sonlandırmak istediği evliliğinde, eşi Leyla (Akbağ) ile sevgili Nergis (Elçin Sangu) arasında kaldığını konu eden proje, 27 Mart’ta vizyonda olacak.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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