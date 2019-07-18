18.07.2019 - 07:50
28 Temmuz’da sahnede
Volkan Konak, Poll Production organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 28 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.
Geçmişten bugüne sevilen parçalarını seslendirecek şarkıcı, iki ay önce çıkardığı ‘Dalya’ isimli albümünden eserler de söyleyecek.
Harbiye konserlerinde 10’uncu yılını dolduran müzisyen, bu özel günü sevenleriyle kutlayacak.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.