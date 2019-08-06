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HaberlerCadde3.5 milyon dolara ailesine komşu oldu!
06.08.2019 - 09:10

3.5 milyon dolara ailesine komşu oldu!

İlhan Sabancı, ailesinin Bodrum Hebil Koyu'ndaki villasına çok yakın bir siteden 3.5 milyon dolara (yaklaşık 19 milyon 460 bin lira) ev satın aldı

3.5 milyon dolara ailesine komşu oldu!

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"600 milyon dolarlık servetiyle En Zengin 100 Türk listesinde 56'ıncı sırada yer alan Yalçın Sabancı'nın büyük oğlu İlhan Sabancı da Bodrum'da 'ev'lendi! İlhan Bey, ailesinin Bodrum Hebil Koyu'ndaki villasına çok yakın bir siteden ev satın aldı.

İlhan-Pınar Sabancı çiftinin yeni yuvalarının eski sahibi de tanıdık bir isim; genç işadamı Mehmet Mutlu'nun babası Cezmi Mutlu. Evini yıllar önce satışa çıkaran Cezmi Bey, sonunda 3.5 milyon $'a (yaklaşık 19 milyon 460 bin lira) İlhan Sabancı'ya sattı.

Umarım Sabancı çifti, servet ödedikleri yeni yazlık evlerinde, 3 çocuklarıyla birlikte hep keyifli günler geçirirler."

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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