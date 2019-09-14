14.09.2019 - 07:50 |
3 milyon $’lık kulübe!
Cate Blanchett , Güney Pasifik’te yer alan Efate Adası’ndaki ‘Matanara’ adını verdiği küçük kulübe ve arsasını satılığa çıkardı.
50 yaşındaki oyuncu, 3 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon TL) istediği bölge için ‘doğayla tam olarak ahenk içinde’ ifadelerini kullandı. Eşi Andrew Upton ile 2011 yılında aldıkları kulübede, dört yatak odası, iki banyo, mutfak, yemek odası ve salon bulunuyor.
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