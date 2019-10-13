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13.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

3 milyon TL'lik anlaşma

Sıla, Çin markası Oppo’nun Türkiye’deki yüzü oldu. 3 milyon TL aldığı öğrenilen şarkıcı, reklam ve fotoğraf çekimlerine başladı.

3 milyon TL'lik anlaşma

Sıla, dünyaca ünlü Çin telefon markası Oppo’nun Türkiye’deki yüzü oldu. Geçtiğimiz ocak ayında ülkemizdeki faaliyetlerine başlayan firmanın, şarkıcıya 3 milyon TL ödediği iddia edildi. Reklam ve fotoğraf çekimleri süren Sıla, anlaşmayı sadece ailesine söyleyerek, gizli tutuyor.

Şarkıcının, reklam filmi önümüzdeki günlerde kanallarda ekrana gelecek ve Türkiye’nin her şehirindeki billboard’larda kareleri yer alacak. Markanın yöneticilerinin, firmanın dünyadaki yüzü olan Leonardo DiCaprio gibi, Sıla’yı da görkemli bir davetle, tanıtacakları konuşuluyor.

3 milyon TLlik anlaşma

Leonardo DiCaprio, markanın global yüzü olmuştu.

 

 

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