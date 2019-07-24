32 derece sıcakta bot giydi!

AVM girişinde basın mensupları ile karşılaşan ve fotoğraf isteklerini kırmayan Hande Yener, objektiflere yeğeni ve söz yazarı arkadaşı ile birlikte poz vermeyi tercih etti.

Alışveriş turuna spor kıyafetleri ile gelen şarkıcının sıcak havaya aldırmadan giydiği botları dikkatlerden kaçmadı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet eden Yener, "Hep beraber kısa bir alışveriş turuna çıktık, alacaklarımızı alıp hemen çıkacağız. Çünkü akşama konserim var" dedi.

AVM'de sevenlerinin ilgisi ile karşılaşan ve hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan 46 yaşındaki popçu, forma görüntüsü ile genç kızlara taş çıkardı.



