MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde32 derece sıcakta bot giydi!
24.07.2019 - 08:29

32 derece sıcakta bot giydi!

'Krema' single'ı ile meslek hayatının 19'uncu yılını kutlayan ünlü popçu Hande Yener, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

32 derece sıcakta bot giydi!

AVM girişinde basın mensupları ile karşılaşan ve fotoğraf isteklerini kırmayan Hande Yener, objektiflere yeğeni ve söz yazarı arkadaşı ile birlikte poz vermeyi tercih etti.

Alışveriş turuna spor kıyafetleri ile gelen şarkıcının sıcak havaya aldırmadan giydiği botları dikkatlerden kaçmadı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet eden Yener, "Hep beraber kısa bir alışveriş turuna çıktık, alacaklarımızı alıp hemen çıkacağız. Çünkü akşama konserim var" dedi.

AVM'de sevenlerinin ilgisi ile karşılaşan ve hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan 46 yaşındaki popçu, forma görüntüsü ile genç kızlara taş çıkardı.

32 derece sıcakta bot giydi


Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtıSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bütün oyuncukları almak için ağladı

Bütün oyuncukları almak için ağladı

Ekibe 100 bin TL'lik villa

Ekibe 100 bin TL'lik villa

Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

43 yaş pozu! 'Gizli gizli çekmeyin'

43 yaş pozu! 'Gizli gizli çekmeyin'

Sıradaki Haber