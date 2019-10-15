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15.10.2019 - 07:50 |

4 milyon TL'lik maske

VAV Diamond firmasının tasarımı, bir kilo altın ve her biri üç karatlık 43 adet pırlantadan oluşan ‘Sürrealist’ maske, İstanbul Mücevher Fuarı’nda görücüye çıktı.

4 milyon TL'lik maske

VAV Diamond firmasının tasarımı, bir kilo altın ve her biri üç karatlık 43 adet pırlantadan oluşan ‘Sürrealist’ maske, İstanbul Mücevher Fuarı’nda görücüye çıktı. Organizasyonun son günü Suudi Arabistan’dan özel bir müşteri, 4 milyon TL değerindeki ürünü satın almak üzere ayırttı. Mücevher danışmanı Aylin Gözen, “Dantel gibi işlenerek hazırlandı. Alıcı bulması normal” diye konuştu.

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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