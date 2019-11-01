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01.11.2019 - 07:50 | | ÖZEL HABER

4 milyonluk yatırım

İsmail Hacıoğlu, Hasköy’de yapılacak marinada restoran açacak. Mülkünü de satın almak isteyen oyuncu, 4 milyon TL’yi gözden çıkardı

4 milyonluk yatırım

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, Hasköy’de yapılacak marina için kolları sıvadı. Oyuncu, inşaat halinde olan yere restoran açmayı planlıyor. Mekanın mülkünü de satın almak isteyen Hacıoğlu’nun, 4 milyon TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.
Gösterişli bir yer yapmayı hedefleyen oyuncunun, sermayesini 7-8 milyon TL’ye yükseltmek için ortak aradığı da konuşulanlar arasında... Marinanın en büyük restoranına sahip olmayı planlayan Hacıoğlu, menü ve dekorasyona kadar, en ince detaylarla ilgilenecek.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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