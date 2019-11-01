4 milyonluk yatırım

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, Hasköy’de yapılacak marina için kolları sıvadı. Oyuncu, inşaat halinde olan yere restoran açmayı planlıyor. Mekanın mülkünü de satın almak isteyen Hacıoğlu’nun, 4 milyon TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.

Gösterişli bir yer yapmayı hedefleyen oyuncunun, sermayesini 7-8 milyon TL’ye yükseltmek için ortak aradığı da konuşulanlar arasında... Marinanın en büyük restoranına sahip olmayı planlayan Hacıoğlu, menü ve dekorasyona kadar, en ince detaylarla ilgilenecek.