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02.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

4 yıl sonra yeniden

Yavuz Bingöl ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da ‘Halkın Yıldızları’ konserlerinin açılışını yaptı.

4 yıl sonra yeniden

Yavuz Bingöl ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da ‘Halkın Yıldızları’ konserlerinin açılışını yaptı. Dört yıl sonra aynı sahnede buluşan ikili, ‘Sarı Zeybek’ şarkısıyla dinleyicileri selamladı. Sanatçılar, daha sonra ‘Mihriban’, ‘Kum Gibi’, Kaderimin Oyunu’ ve ‘Urfa’nın Etrafı’ gibi eserleri yorumladı. Sahnede dijitalleşme üzerine yorum yapan Bingöl, “Benim pek kafam çalışmıyor bu işlere. Teknolojiyi kullanıyoruz tabii ki” dedi. Çağrı ise “Yavuz abimiz teknolojiye, yakın zamanda PlayStation oynarak başladı” diyerek, kahkaha attı.

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