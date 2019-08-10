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10.08.2019 - 07:50

40 TL’lik ayran isyanı

Bodrum’da gittiği bir mekanda, ayrana 40 TL veren Çağla Şıkel, dudak uçuklatan yiyecek-içecek fiyatlarından dert yandı.

40 TL’lik ayran isyanı

Yaz aylarını Bodrum’da çocukları ve annesiyle tatil yaparak geçiren Çağla Şıkel, yiyecek-içecek fiyatlarından dert yandı. Geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda, ayrana 40 TL ödediğini söyleyen model, “Bildiğimiz ayrana, o kadar para verdim. ‘Neden bu kadar pahalı?’ diye sorduğumda, ‘Arap turistler alkol tüketmiyor, onun için fiyatlar böyle’ yanıtını aldım” dedi.

Jennıfer Lopez’in Antalya’da verdiği konser biletlerinin 7 bin TL ila 300 bin TL’den satılmasına da değinen Şıkel, “40 TL’ye ayran içtim, içime oturdu. O kadar parayı asla vermem. Yurt dışında izlemiştim Lopez’i... Bin 200 TL’ye yakın para vermiştim. Buraya geldiğinde birilerinin onu ücretini ödemesi lazım. Onlar da maalesef biz oluyoruz” açıklamasını yaptı.

10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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