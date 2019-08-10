40 TL’lik ayran isyanı

Yaz aylarını Bodrum’da çocukları ve annesiyle tatil yaparak geçiren Çağla Şıkel, yiyecek-içecek fiyatlarından dert yandı. Geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda, ayrana 40 TL ödediğini söyleyen model, “Bildiğimiz ayrana, o kadar para verdim. ‘Neden bu kadar pahalı?’ diye sorduğumda, ‘Arap turistler alkol tüketmiyor, onun için fiyatlar böyle’ yanıtını aldım” dedi.

Jennıfer Lopez’in Antalya’da verdiği konser biletlerinin 7 bin TL ila 300 bin TL’den satılmasına da değinen Şıkel, “40 TL’ye ayran içtim, içime oturdu. O kadar parayı asla vermem. Yurt dışında izlemiştim Lopez’i... Bin 200 TL’ye yakın para vermiştim. Buraya geldiğinde birilerinin onu ücretini ödemesi lazım. Onlar da maalesef biz oluyoruz” açıklamasını yaptı.