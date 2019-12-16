16.12.2019 - 07:50 |
40 yaş ilginç
Katie Holmes, Elle dergisine konuştu.
18 Aralık’ta 41 yaşına girecek oyuncu, “Kariyerimden memnunum. Birkaç yıl önce ilk filmim ‘All We Had’i yönettim. Şimdilerde ikincisi için hazırım ve sabırsızlanıyorum. 40 yaşında olmak ilginç bir şey çünkü gençken asla bu hale geleceğinizi düşünemiyorsunuz. Sonra alışıyorsunuz. Önceden yaptığım her
şeyi yine yapabiliyorum” şeklinde konuştu.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.