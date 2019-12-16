40 yaş ilginç

18 Aralık’ta 41 yaşına girecek oyuncu, “Kariyerimden memnunum. Birkaç yıl önce ilk filmim ‘All We Had’i yönettim. Şimdilerde ikincisi için hazırım ve sabırsızlanıyorum. 40 yaşında olmak ilginç bir şey çünkü gençken asla bu hale geleceğinizi düşünemiyorsunuz. Sonra alışıyorsunuz. Önceden yaptığım her

şeyi yine yapabiliyorum” şeklinde konuştu.