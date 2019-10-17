45 milyon dolar’lık hasılat!

Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Malefiz: Kötülüğün Gücü’, açılış haftasında 45 milyon dolar (265.6 milyon TL) gişe hasılatı elde etti. Variety dergisinin haberine göre, başrollerinde Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple ve Lesley Manville’in yer aldığı Disney filmi, hafta sonunda vizyona giren ‘Joker’ (20 milyon dolar) ve ‘Zombieland: Double Tap’ (30 milyon dolar) projelerini geride bıraktı.