22.07.2019 - 11:19
5 günde 2.5 miyon izlendi
Şarkıcı Alişan, bir sene sonra yeni single’ı ile müzik piyasalarına dönüş yapmıştı. Söz ve müziği Furkan Özsan'a ait olan 'Yağmurlar' adlı şarkı kısa sürede hem sosyal medya da hemde YouTube'da büyük ilgi gördü.
Beş günde 2.5 milyon izlenme oranına ulaşan Alişan, gelen tepkilerden çok mutlu olduğunu söyledi.
Alişan'ın, ağustos ayındaki yoğun konser programından dolayı ailesi ile birlikte bir haftalığına tatile çıktığı ortaya çıktı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.