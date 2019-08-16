16.08.2019 - 08:39
6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: 60 kilo oldum
Oğluna 6.5 aylık hamile olan yazar-sunucu Ece Vahapoğlu, rahat bir hamilelik geçirmek ve normal doğum yapmak istediği için beslenmesine, sporuna önem veriyor. Bebek bekleyen anne adaylarına deneyimlerini sosyal medyadan aktarıyor.
Ece Vahapoğlu, önceki gün paylaştığı karelerin altına şöyle yazdı:
"Hayatımın ilk 60 kg’sunu gördüm! Hamilelikte 26. haftama (6,5 ay) girerken tartı artık 60’ları gösteriyor. Başlangıç kilom 51,7 kg idi; yani 7. aya yaklaşırken 8 kg aldım bile. Herhalde bir kadının mutlulukla, bedeniyle barışık olarak aldığı en keyifli kilolar bunlar."