6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: 60 kilo oldum

Ece Vahapoğlu, önceki gün paylaştığı karelerin altına şöyle yazdı:

"Hayatımın ilk 60 kg’sunu gördüm! Hamilelikte 26. haftama (6,5 ay) girerken tartı artık 60’ları gösteriyor. Başlangıç kilom 51,7 kg idi; yani 7. aya yaklaşırken 8 kg aldım bile. Herhalde bir kadının mutlulukla, bedeniyle barışık olarak aldığı en keyifli kilolar bunlar."