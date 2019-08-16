MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: 60 kilo oldum
16.08.2019 - 08:39

6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: 60 kilo oldum

Oğluna 6.5 aylık hamile olan yazar-sunucu Ece Vahapoğlu, rahat bir hamilelik geçirmek ve normal doğum yapmak istediği için beslenmesine, sporuna önem veriyor. Bebek bekleyen anne adaylarına deneyimlerini sosyal medyadan aktarıyor.

6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: 60 kilo oldum

Ece Vahapoğlu, önceki gün paylaştığı karelerin altına şöyle yazdı:
"Hayatımın ilk 60 kg’sunu gördüm! Hamilelikte 26. haftama (6,5 ay) girerken tartı artık 60’ları gösteriyor. Başlangıç kilom 51,7 kg idi; yani 7. aya yaklaşırken 8 kg aldım bile. Herhalde bir kadının mutlulukla, bedeniyle barışık olarak aldığı en keyifli kilolar bunlar."

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya'

'Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya'

Sahnede ustaları andı

Sahnede ustaları andı

Annesi yazdı, Maya imzaladı

Annesi yazdı, Maya imzaladı

Cemiyetin eğlence gecesi

Cemiyetin eğlence gecesi

Sıradaki Haber