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HaberlerCadde7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı
14.08.2019 - 09:38

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı

İvana Sert 7 aydır aşk yaşadığı, motosiklet tasarımcısı Tarhan Telliden evlilik teklifi aldı.

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı

Bodrum'da romantik bir akşam yemeğinde 'ruh ikizim' dediği sevgilisinin ''Benimle evlenir misin?'' sorusuna 'Evet' cevabını verdi.

İvana Sert'in birlikte paylaştıkları mutluluk pozunun altına Tarhan Telli'nin 'Sonsuza kadar mutlu' yazması da dikkat çekti.

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı


Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
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