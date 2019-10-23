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HaberlerCadde‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini 10 günde kaç kişi izledi?
23.10.2019 - 09:54 |

‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini 10 günde kaç kişi izledi?

11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşan ve ilk üç gününde 'en iyi hafta sonu drama açılışı' rekorunu kıran ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, liderliğini sürdürüyor.

‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini 10 günde kaç kişi izledi?

Açılışını ilk hafta sonunda 615 bin 411 seyirciyle yapan ‘7. Koğuştaki Mucize', 10 gün sonunda 1 milyon 851 bin 889 seyirci sayısına ulaştı.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, Türkiye’nin dört bir yanında 1000’e yakın sinema salonunda gösterimde olan film, izleyicileri gözyaşları içinde bırakıyor.

‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini 10 günde kaç kişi izledi

    23 Ekim 2019 Magazin Bülteni23 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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