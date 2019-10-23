‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini 10 günde kaç kişi izledi?

Açılışını ilk hafta sonunda 615 bin 411 seyirciyle yapan ‘7. Koğuştaki Mucize', 10 gün sonunda 1 milyon 851 bin 889 seyirci sayısına ulaştı.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, Türkiye’nin dört bir yanında 1000’e yakın sinema salonunda gösterimde olan film, izleyicileri gözyaşları içinde bırakıyor.