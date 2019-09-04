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HaberlerCaddeâ€˜7. KoÄŸuÅŸtaki Mucize'nin afiÅŸi yayÄ±nlandÄ±
04.09.2019 - 15:41

â€˜7. KoÄŸuÅŸtaki Mucize'nin afiÅŸi yayÄ±nlandÄ±

YÃ¶netmen koltuÄŸunda Mehmet Ada Ã–ztekinâ€™in oturduÄŸu, baÅŸrolÃ¼nde Aras Bulut Ä°ynemliâ€™nin yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜7. KoÄŸuÅŸtaki Mucizeâ€™ filmi, 11 Ekimâ€™de sinemaseverlerle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â

â€˜7. KoÄŸuÅŸtaki Mucize'nin afiÅŸi yayÄ±nlandÄ±

GÃ¼ney Kore yapÄ±mÄ± â€˜Miracle in Cell No. 7â€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye uyarlanan '7.KoÄŸuÅŸtaki Mucizeâ€™ filminin afiÅŸi yayÄ±nlandÄ±.

Senaryosunu Kubilay Tatâ€™Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± film; aralarÄ±nda Ã§ok Ã¶zel ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ olan baba ile kÄ±zÄ±nÄ±n masumiyet uÄŸruna verdikleri mÃ¼cadeleyi anlatÄ±yor.

Aras Bulut Ä°ynemliâ€™nin baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± filmin oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, Ä°lker Aksum, Mesut Akusta, YÄ±ldÄ±ray Åžahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz CeliloÄŸlu ve Celile Toyon gibi Ã¶nemli isimler yer alÄ±yor.

â€˜7. KoÄŸuÅŸtaki Mucizenin afiÅŸi yayÄ±nlandÄ±

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Cadde YazarlarÄ±
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