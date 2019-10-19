'7. KoÄŸuÅŸtaki Mucize'yi seyirciyle birlikte izlediler

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut Ä°ynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Ä°lker Aksum, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± '7. KoÄŸuÅŸtaki Mucize' ekibi, tÃ¼m kadrosu ile sinema salonunda seyirciyle birlikte filmi izledi.

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Aras Bulut Ä°ynemli, "Bir hafta geÃ§ti. Seyircimiz filme bÃ¼yÃ¼k bir ilgi gÃ¶sterdi. Bu baÅŸarÄ± ekip iÅŸi. Ã‡ok emek harcadÄ±k. Emeklerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak, insanlarÄ±n beÄŸenisini gÃ¶rmek Ã§ok keyifli" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â