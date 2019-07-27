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27.07.2019 - 06:50

75 bin TL kaybetti

Hande Ataizi’yle anlaşma yapan bir kişisel bakım firması, sosyal medyada istediği geri dönüşü alamayınca, reklamları iptal etti.

75 bin TL kaybetti

Bir süredir ekrandan uzak olan Hande Ataizi, takipçilerinin gazabına uğradı. Bir kişisel bakım firmasıyla sosyal medyada kullanılmak üzere, altı reklamlık anlaşma yapan oyuncu, hüsrana uğradı. Firma, sadece bir reklamda kamera karşısına geçen Ataizi’nin sosyal medya hesaplarından istediği geri dönüşü alamayınca, geriye kalan beş projeyi iptal etti.

Reklam başına 15 bin TL’ye anlaşan oyuncu, ilk çekimin parasını aldı ancak kaybı 75 bin TL oldu. 434 bin takipçisi bulunan Ataizi’nin, beğeni sayısının 6 ila 10 bin, yorum sayısının ise 100’lü rakamlarda olması, firmanın aralarındaki işbirliğini iptal etmesine neden oldu. Oyuncu son olarak ‘Yasak Elma’ dizinden gelen teklifi geri çevirmişti.


26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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