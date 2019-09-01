77 kere maşallah!

Eşi Binnaz Ergin’in organize ettiği geceye, oyuncunun ‘Arka Sokaklar’ dizisindeki rol arkadaşları Şevket Çoruh, Merve Oflaz, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Özgür Ozan da katıldı. Dostları Ergin’e hediye olarak altın taktı.