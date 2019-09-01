01.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
77 kere maşallah!
Zafer Ergin, 77’nci yaşını Arnavutköy Eftalya’da kutladı.
Eşi Binnaz Ergin’in organize ettiği geceye, oyuncunun ‘Arka Sokaklar’ dizisindeki rol arkadaşları Şevket Çoruh, Merve Oflaz, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Özgür Ozan da katıldı. Dostları Ergin’e hediye olarak altın taktı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.