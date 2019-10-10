8 aylık hamile Tülin Şahin podyuma çıktı

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre giydiği siyah ve bol elbisesiyle yürüdüğü esnada ilgi odağı olan Tülin Şahin, kameralara poz verirken karnını tutmayı da ihmal etmedi.

Defileden sonra ise doğuma bir ay kaldığını vurgulayan Tülin Şahin, 8 kilo aldığını belirtti.



Doğumun İstanbul’da olacağını söyleyen 38 yaşındaki manken, çocuğunun isminin hem Türk, hem de yabancı olacağını kaydetti.















