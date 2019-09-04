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HaberlerCadde9 ayda bitti... Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor!
04.09.2019 - 10:26

9 ayda bitti... Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 24 Aralık'ta Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu.

9 ayda bitti... Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor!

Sinan Akçıl'ın nisan ayında verdiği röportajda eski sevgilisi Hadise'den bahsetmesi evlilikteki ilk kriz oldu.

Boşanacakları konuşulan ünlü çift, ailelerin araya girmesiyle evliliklerine ikinci bir şans verdi.

Çift, ikinci büyük krizi de geçtiğimiz günlerde yaşadı. Burcu Kıratlı'nın çekimleri Adana'da gerçekleşecek olan diziye 'evet' demesi, Sinan Akçıl'ın ise ünlü oyuncuya kısıtlamalar getirmesi bardağı taşırdı.

Krizi atlatamayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl bu kez ayrılık kararı aldı.

2. Sayfa'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta evlerini ayıran ikili 6 Eylül Cuma günü anlaşmalı olarak boşanacak.

Ayrılık kararının ardından Burcu Kıratlı annesinin evine yerleşirken, avukatlarına talimat veren Sinan Akçıl Avrupa turuna çıktı.

 

4 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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