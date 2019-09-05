9 Eylül'de başlıyor

Başrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy’un paylaştığı ‘Çocuk ‘ dizisinin yayın günü belli oldu. Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı proje, 9 Eylül Pazartesi akşamı Star TV’de izleyiciyle buluşacak. 1441 Productions imzası taşıyan yapımın senaryosunu, Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.