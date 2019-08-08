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08.08.2019 - 16:45

9 günde 3 bin 910 km

Popçu Simge, kışın İstanbul ‘da başladığı yazın da Bodrum Yalıkavak’ta sürdürdüğü pazar geceleri sahnelerine ara vermeden devam ediyor.

9 günde 3 bin 910 km

Altı haftadır Bodrum Yalıkavak'ta izleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Simge’ye tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Tüm yazı yoğun konser takvimi ile geçiren şarkıcı, gördüğü ilgiden çok mutlu olduğununu belirtti.

Yıllar önce bu günlerin hayalini kurduğunu, konserler için ömrü yollarda geçsin diye dua ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 9 günde şehir şehir gezip toplam 3 bin 910 km yol yapacak.

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