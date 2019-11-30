90’ıncı yıl kutlaması

Shangri-La Bosphorus Hotel’de gerçekleşen organizasyonda, markanın 90 yıllık serüvenini anlatan özel fotoğraf sergisi de, ziyaretçileri nostaljik yolculuğa çıkardı. 600’e yakın konuğun katıldığı tadıma, Kavaklıdere Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman ve Murat Başman’ın yanı sıra pazarlamadan sorumlu Cevza Başman ve ekibi ev sahipliği yaptı.