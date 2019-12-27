27.12.2019 - 07:50 |
90’lara yolculuk
Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrolünde yer aldığı ‘Biz Böyleyiz’ filmi, karaoke 90’lar partisiyle ilgi çekecek.
Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrolünde yer aldığı ‘Biz Böyleyiz’ filmi, karaoke 90’lar partisiyle ilgi çekecek. Sahnede gençliklerine dönen oyuncular, Ozan Orhon’un ‘Saman Alevi’ ve Haluk Levent’in ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkılarını söyleyecek.