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27.12.2019 - 07:50 |

90’lara yolculuk

Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrolünde yer aldığı ‘Biz Böyleyiz’ filmi, karaoke 90’lar partisiyle ilgi çekecek.

90’lara yolculuk

Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrolünde yer aldığı ‘Biz Böyleyiz’ filmi, karaoke 90’lar partisiyle ilgi çekecek. Sahnede gençliklerine dönen oyuncular, Ozan Orhon’un ‘Saman Alevi’ ve Haluk Levent’in ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkılarını söyleyecek.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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