12.09.2019 - 07:50
‘90’ların çocuklarıyız’
Sevcan Orhan, yeni şarkılarını okuma provaları için stüdyoya girdi.
“90’lı yılların çocuklarıyız” diyen şarkıcı, “Hayatımızda halk müziği, arabesk ve pop hepsi var. Bu bir kabuk değişimi. Biz türkülerden var olan bir ağacın dallarında, güzel çiçekler açsın diye buradayız” açıklamasını yaptı.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.