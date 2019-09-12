‘90’ların çocuklarıyız’

“90’lı yılların çocuklarıyız” diyen şarkıcı, “Hayatımızda halk müziği, arabesk ve pop hepsi var. Bu bir kabuk değişimi. Biz türkülerden var olan bir ağacın dallarında, güzel çiçekler açsın diye buradayız” açıklamasını yaptı.