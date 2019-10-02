Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Aşk Her Şeyi Affeder mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"Özlem Tekin’in ne müthiş şarkısıydı değil mi, başlığa adını aldığım parça...

Bir yerlerde saklanmış, şimdi zamanı geldiğine inanıldığı için ortaya çıkarılmış, Beren Saat-Fransız DJ fotoğraflarına bakınca aklıma geldi şarkı.

Saat’in karanlıkta ve arkadan çekilmiş tek bir kare fotoğraftaki kadının kendisi olduğunu söylemesinden sonra çıktı beraber tatil fotoğrafları.

Çeken bunca zaman niye sakladı? O kareler nasıl bir anda ortaya saçıldı? Bugüne kadar neden saklanmıştı? Bir sürü soru sormak lazım önce.

Eğer ortada bir gönül ilişkisi varsa, bu sadece Kenan Doğulu ve Beren Saat’i ilgilendiren bir durum aslında.

Onlar bize değil, birbirlerine söz verdiler iyi-kötü günde birlikte olmak adına... Bir taraf sözünü bozuyorsa, bize değil diğer tarafa söz düşer. ‘Kenan Doğulu-Beren Saat boşanıyor mu?’ diye aylarca konuşulduğu sırada, saklı kalan bu karelerin şimdi birden ortaya saçılmış olması garip...

‘Çeken kimdi yoksa bir dedektif miydi?’ diye başlayıp bir sürü komplo teorisi kurmak mümkün.

Daha beter senaryo, bu kareleri çekenin bir gazeteci olması ve bugüne kadar bir sebepten elinde tutmuş olmayı tercih etmesi.

'Aaa Beren’e bak' sen demeden önce, ‘Neden şimdi?’, ‘Bu kareleri kim çekti?’ ve ‘Kim servis etti?’ diye de düşünme zamanı biraz."