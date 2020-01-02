ABD’DE YENİ YIL COŞKUSU!

2020 tüm dünyada coşkuyla karşılanan bir yıl oldu. Moda ve müzik dünyasının ünlü isimleri de bu heyecana kayıtsız kalamadı. Kimi 2010’lu yıllara bir göz atarken kimi de sevdikleriyle tatilin tadını çıkardı. Kutlamaların en büyüğü ise New York’taki Times Meydanı’nda yaşandı. Post Malone, BTS ve Sam Hunt’ın sahne aldığı etkinliği, binlerce kişi izledi. İşte yıldızların sosyal medya hesaplarından da paylaştıkları o eğlenceli anlar...

Babasının kollarında

‘Yılın Kalbi Kırılanları’ listesinde yer alan Bella Hadid, 2020’yi babası Muhammed Hadid ile karşıladı. O anları Instagram’dan paylaşan iş insanı, “Sonunda bir araya geldik” diye yazarak, kalp emojisi bıraktı.

Sahil yürüyüşü

Izabel Goulart, nişanlısı Kevin Trapp ile St. Barts’ta tatilde... Kutlamalar öncesi kafa dinlemek için kaçamak yaptıkları öğrenilen çift, sahilde kısa bir yürüyüş yaparken görüntülendi.

Çifte kumrular

Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid, arkadaşlarıyla Miami’de tatil yapıyor. Havuz başında aşk yaşayan ikilinin o anları, objektiflere işte böyle takıldı.

Tatilde karşılama

Justin-Hailey Bieber çifti, yeni yılı tatilde karşıladı. Deniz kenarında poz veren ve “Bieber’lardan mutlu yıllar” diye yazan ikili, kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni topladı.