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06.08.2019 - 17:53| İHA

ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

Norveç'ten Danimarka'ya uçan ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti, Doğu Jutland Metropol bölgesindeki Aarhus Havalimanı'na inişi sırasında yandı.

ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

Norveç'in başkenti Oslo'da verdiği konser sonunda Danimarka'ya uçan Pink'in menajerinin ve ekipten diğer kişilerin bulunduğu Cessna 560XL model uçağın iniş sırasında alev aldığı bildirildi. Yerel basın, uçakta bulunan 10 mürettebat dahil kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Aarhus Havalimanı yetkilileri, uçaktaki yangının havalimanı trafiğini aksatmadığı bilgisini verdi.

Pink, Çarşamba günü Danimarka'nın Jutlant bölgesindeki Horsens şehrinde konser verecek.

ABDli şarkıcı Pinkin özel jeti yandı


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