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11.09.2019 - 09:05

‘Ablamın sözünden çıkmıyorum’

'İşte Benim Stilim' adlı yarışmada ünlenen Bahar Candan, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.

‘Ablamın sözünden çıkmıyorum’

AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Bahar Candan, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Artık eski Bahar yok. Geçen senelere rağmen daha büyüdüm. İlk TV’ye çıktığım yıl çocuktum. Artık ablamın sözünden çıkmıyorum" dedi.

Bu arada bir arkadaşını ile yaptığı kavga hakkında "Geçen seneden kalan bir video daha yeni ortaya çıktı" diye konuştu.

‘Ablamın sözünden çıkmıyorum’




11 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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