AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Bahar Candan, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Artık eski Bahar yok. Geçen senelere rağmen daha büyüdüm. İlk TV’ye çıktığım yıl çocuktum. Artık ablamın sözünden çıkmıyorum" dedi.

Bu arada bir arkadaşını ile yaptığı kavga hakkında "Geçen seneden kalan bir video daha yeni ortaya çıktı" diye konuştu.











