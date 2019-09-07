‘Ablası olmaya karar verdim ’

“Onun ablası olmaya, hayatı boyunca elinden tutmaya karar verdim” diyen oyuncu, A.’yla kızı Sare’nin uyurken çektiği fotoğrafı, Instagram’da paylaştı. Ünsal, “El ele pedegoga gittik. Parkta oynadık. Çocuklarımla tanıştı. Yıkadım, sarıldım, uyuttum. Gece uyandı ve ‘Tuba anneme beni götürür müsün?’ dedi. Yatağıma döndüğümde minicik bir çocuğa bunu yaşatan cani adama beddua ettim. Erkek çocukları, küçük yaşta bilinçlendirilmeli” notunu yazdı.