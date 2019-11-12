Açalya Samyeli Danoğlu anne oluyor

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre; 2012 yılında Türkiye güzeli olan Açalya Samyeli Danoğlu, üç yıl önce Erman Ademoğlu ile Paris'te nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Kraliçe, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Danoğlu, 5 aylık hamile.

Geçtiğimiz akşam aracına binerken görüntülenen eski güzel, bebeğinin cinsiyetini söylemek istemedi.