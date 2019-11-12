MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriAçalya Samyeli Danoğlu anne oluyor
12.11.2019 - 15:21 |

Açalya Samyeli Danoğlu anne oluyor

İki yıl önce Erman Ademoğlu ile evlenen 2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, bebek bekliyor.

Açalya Samyeli Danoğlu anne oluyor

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre; 2012 yılında Türkiye güzeli olan Açalya Samyeli Danoğlu, üç yıl önce Erman Ademoğlu ile Paris'te nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Kraliçe, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Danoğlu, 5 aylık hamile.

Geçtiğimiz akşam aracına binerken görüntülenen eski güzel, bebeğinin cinsiyetini söylemek istemedi.

Açalya Samyeli Danoğlu anne oluyor

 

12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galibiyeti kebapla kutladılar

Galibiyeti kebapla kutladılar

Komşular buluştu

Komşular buluştu

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

Alina Boz: Evleneyim ve güzel bir ailem olsun

Alina Boz: Evleneyim ve güzel bir ailem olsun

Sıradaki Haber