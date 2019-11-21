Eşi Açalya Samyeli Danoğlu'nu hediyelere boğdu

Posta'nın haberine göre; Erman Ademoğlu, Açalya Samyeli Danoğlu'nu 5 Kasım'daki doğum günü, 23 Aralık'taki evlilik yıl dönümü ve bebek nedeniyle hediyelere boğmuş.

250 bin liralık tektaş ve Milano'ya bilet

İş insanı, eşine; 250 bin değerindeki tektaşın yanı sıra düğünlerinin gerçekleştiği Paris ardından en sevdikleri tatil yeri Milano’ya bilet almış. Danoğlu'nun bu armağanlar karşısında çok mutlu olduğu öğrenildi.

Evliliklerinde 3 yılı deviren Açalya Samyeli Danoğlu ve Erman Ademoğlu, yaklaşık 4 ay sonra bebeklerine kavuşacak. Eski kraliçe 6 aylık hamile.