21.11.2019 - 14:10 |
Eşi Açalya Samyeli Danoğlu'nu hediyelere boğdu
2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, üç yıl önce iş insanı Erman Ademoğlu'yla evlenmişti. Şimdilerde anne olmaya hazırlanan kraliçeye, eşinden büyük jest geldi.
Posta'nın haberine göre; Erman Ademoğlu, Açalya Samyeli Danoğlu'nu 5 Kasım'daki doğum günü, 23 Aralık'taki evlilik yıl dönümü ve bebek nedeniyle hediyelere boğmuş.
250 bin liralık tektaş ve Milano'ya bilet
İş insanı, eşine; 250 bin değerindeki tektaşın yanı sıra düğünlerinin gerçekleştiği Paris ardından en sevdikleri tatil yeri Milano’ya bilet almış. Danoğlu'nun bu armağanlar karşısında çok mutlu olduğu öğrenildi.
Evliliklerinde 3 yılı deviren Açalya Samyeli Danoğlu ve Erman Ademoğlu, yaklaşık 4 ay sonra bebeklerine kavuşacak. Eski kraliçe 6 aylık hamile.