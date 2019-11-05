AÇEV için tek yürek

Generali Sigorta’nın koşu takımı, 41’inci kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu’nda, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) için koştu. Markanın 40 çalışanından oluşan takım, eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmak ve bilinç oluşturmak üzere çalışmalar yürüten vakfın projelerine destek verdi. Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Ölmez, dostlarıyla bir araya geldiği etkinlikte, “AÇEV, imkanları kısıtlı, dezavantajlı konumdaki çocuklar ve ailelerine eğitim yoluyla destek veriyor. Bizler de yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.