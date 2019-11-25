MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri'Açıklama borcum yok'
25.11.2019 - 07:50 |

'Açıklama borcum yok'

Elizabeth Banks, Porter dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

'Açıklama borcum yok'

Elizabeth Banks, Porter dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Max Handelman’dan taşıyıcı anne yoluyla Felix (8) ve Magnus (9) adlarında iki oğlu olan 45 yaşındaki oyuncu, “Önceden bu konuları sessiz harflerle konuşurduk. Şimdiyse bununla ilgili sosyal medya etiketleri ve grupları var. Yargılandığımı düşünüyorum. İnsanlar seçimlerimi anlamıyorlar ama benim kimseye bir açıklama borcum yok” dedi.

İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgiİspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müzik ziyafeti

Müzik ziyafeti

Tasarım meraklıları buluştu

Tasarım meraklıları buluştu

10’uncu yıla özel

10’uncu yıla özel

Gelecek kaygım yok

Gelecek kaygım yok

Sıradaki Haber