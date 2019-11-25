Elizabeth Banks, Porter dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Max Handelman’dan taşıyıcı anne yoluyla Felix (8) ve Magnus (9) adlarında iki oğlu olan 45 yaşındaki oyuncu, “Önceden bu konuları sessiz harflerle konuşurduk. Şimdiyse bununla ilgili sosyal medya etiketleri ve grupları var. Yargılandığımı düşünüyorum. İnsanlar seçimlerimi anlamıyorlar ama benim kimseye bir açıklama borcum yok” dedi.