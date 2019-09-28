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28.09.2019 - 09:06 | | EMRAH AKÇAAY

'Açıklamaları muhatabına yapıyorum'

Erkan Kolçak Köstendil'in dört kıta, 13 ülkede oynadığı '12 Numaralı Adam' oyununun Türkiye turnesinin finali İstanbul'da yapıldı. 'Çukur' dizisinden rol arkadaşı Kubilay Aka da Köstendil'i yalnız bırakmadı.

'Açıklamaları muhatabına yapıyorum'

Miray Daner'le olaylı şekilde ayrılan ve bir gece kulübünde Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan Kubilay Aka, ihanet iddiaları hakkında konuştu.

Muhabirlerin "Özel hayatınızda ihanet iddiaları ortaya atıldı. Ne söylemek istersiniz? Miray Hanım'la ayrılık sonra görüştünüz mü? Ortaya çıkan fotoğraflarda Hilal Hanım’a sarılan siz miydiniz?" şeklindeki sorularına Kubilay Aka, şoke olmuş bir halde "Açıklamaları ben muhatabına yapıyorum. Bu konunun muhatabı da insanlar değil maalesef. Bunu konuşmanın yeri de burası değil. Daha sonra başka bir zaman ve başka şekilde konuşuruz. Başka sorularınız varsa onları cevaplayayım" cevabını verdi. 

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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