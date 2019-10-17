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17.10.2019 - 07:50 |

'Açlıktan ölen model' polemiği

İngiliz oyuncu Jameela Jamil, modeller için ‘açlıktan ölüyorlar’ yakıştırması yapınca, Sara Sampaio onu ikiyüzlü olmakla suçladı

'Açlıktan ölen model' polemiği

Oyuncu ve vücut pozitifliğini savunan aktivist Jameela Jamil, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Jamil, Nijeryalı kadınların podyumda dans ettiği Colors of Africa Moda Şovu’ndan bir video paylaşarak, “Aman Tanrım! Çok eğlenceli görünüyor. Hem açlıktan ölmüş genç modeller de yok. Güzel” yorumunu yaptı. Bunun üzerine Victoria’s Secret’ın ünlü modellerinden Sara Sampaio, “Birini kötülemeden bir başkasını kutlama fikrine ne dersiniz? Modelleri ‘açlıktan ölmüş’ olarak tanımlamak, çok aşağılayıcı... Sizin gibi vücut özgürlüğünü savunan birinin böyle yapması tam bir ikiyüzlülük...” diye yazdı.
Jamil ise dakikalar içinde,”Tweet’im tüm modeller için değildi. Ama sektörde büyük bir çoğunluğun durumu bu...” cevabını verdi. Sampaio da “Modeller arasında değil; toplumun genelindeki problem bu” şeklinde yazdı.

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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