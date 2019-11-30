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30.11.2019 - 09:47 | | EMRAH AKÇAAY

Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi!

Şarkıcı Esra Balamir, önceki akşam Etiler'de bir mekanda; Selin Ciğerci, Ayşegül Yıldız, Aslı Hünel ve Damla Ersubaşı gibi ünlü isimlerin bulunduğu arkadaş grubuyla 41'inci yaşını kutladı. Demet Akalın da yakın arkadaşı Esra Balamir'i yalnız bırakmadı.

Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi!

Demet Akalın, Esra Balamir'in doğum günü kutlaması sonrası objektiflere poz verdi. Mekan içerisinde açtırdığı alkol şişelerini aracına koyduran şarkıcı, arkadaş grubuyla mekandan ayrıldı.

Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi

Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi

    30 Kasım 2019 Magazin Bülteni30 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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