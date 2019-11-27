MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriAcun Ilıcalı: Bensu Soral ile proje yapacağız
27.11.2019 - 09:45 | | MESUT YILMAZ

Acun Ilıcalı: Bensu Soral ile proje yapacağız

Yapımcı Acun Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ile önceki akşam Etiler Papermoon'da yemekteydi.

Acun Ilıcalı: Bensu Soral ile proje yapacağız

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden üçlü;  muhabirlerin, "Acun Bey, bu yemek sonrası Bensu Hanım ile yeni bir proje gelir mi?" sorusuna cevap verdi.

Ilıcalı,"Hakan'ı ve Bensu'yu eski tanırım. Bensu'nun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Onun Tv8 bünyesinde olmasını isterim. Birlikte bir şeyler yapacağız" derken "Survivor olabilir mi?" sorusunun gelmesi üzerine, "Yok canım zaten yeterince zayıf. Survivor'da zorlanmasını istemeyiz. Ama bir proje yapacağız" dedi. 

27 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı

Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı

Ertan Saban: O iş kapandı

Ertan Saban: O iş kapandı

‘Üzgünüm ağlatacağım’

‘Üzgünüm ağlatacağım’

Milyonluk hediyeyi reddetti

Milyonluk hediyeyi reddetti

Sıradaki Haber