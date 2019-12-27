Acun Ilıcalı dava açtı: Fox'taki yayın durdurulsun!

Acun Ilıcalı, Fox TV’deki “Zuhal Topal’la Sofrada” programının, sahibi olduğu TV8’de yayınlanan 'Yemekteyiz'den çalıntı olduğunu iddia ederek, Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; açılan davada, “Zuhal Topal’la Sofrada” programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren Fox TV, kendi programlarının yurt dışında yayınlanan 'Momsters' adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti. Fox TV’nin avukatı, “TV8 önce ‘Yemekteyiz’ adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı’nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Acun Ilıcalı’nın dava dilekçesinde "Zuhal Topal’la Sofrada" programının ‘Yemekteyiz’den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi.