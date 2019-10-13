Son dakika | Acun IlÄ±calÄ± Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼! Ä°lk aÃ§Ä±klama...

Edinilen bilgilere gÃ¶re olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde O-6 otobanÄ±nda yaÅŸandÄ±. Tv8'in sahibi Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks otomobil O-6 otoyolunda lastiÄŸinin patlamasÄ± sonucu bariyerlere Ã§arptÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda aracÄ±n hava yastÄ±klarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla IlÄ±calÄ± yara almadÄ±. Kazada lÃ¼ks araÃ§ ise kullanÄ±lamaz hale geldi. KazanÄ±n ardÄ±ndan IlÄ±calÄ±'ya "geÃ§miÅŸ olsun" mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±. IlÄ±calÄ± ise sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Talihsiz bir trafik kazasÄ± geÃ§irdim. SaÄŸlÄ±k durumum Ã§ok iyi. Arayan soran herkese teÅŸekkÃ¼rler, sevgiler" ifadelerini kullandÄ±.

























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